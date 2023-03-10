Подвойская (Дидрикиль) Нина Августовна
Место рожденияVologodskaya oblast, Russian Federation
Дата рождения13.02.1882
Дата смерти07.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882
Отец: Дидрикиль Август Иванович
Мать: Берта (Егоровна)
Vologodskaya oblast, Russian Federation
Бракосочетание
1906
Швецария
Рождение ребёнка
24.01.1908
Дочь: Подвойская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1911
Сын: Подвойский Лев Николаевич
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ефимова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Рождение ребёнка
04.05.1916
Дочь: Свердлова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Рождение ребёнка
?.05.1920
Дочь: Мая Николаевна
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница ИМЭЛ
Смерть
07.11.1953
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Новодевичье клабдище