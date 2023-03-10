Подвойская (Дидрикиль) Нина Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подвойская (Дидрикиль) Нина Августовна

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Место рождения

Vologodskaya oblast, Russian Federation

Дата рождения

13.02.1882

Дата смерти

07.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882

Отец: Дидрикиль Август Иванович

Мать: Берта (Егоровна)

Vologodskaya oblast, Russian Federation
Бракосочетание
1906

Муж: Подвойский Николай Ильич

Швецария
Рождение ребёнка
24.01.1908

Дочь: Подвойская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Подвойский Лев Николаевич

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ефимова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Рождение ребёнка
04.05.1916

Дочь: Свердлова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Рождение ребёнка
?.05.1920

Дочь: Мая Николаевна

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Подвойский Николай Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудница ИМЭЛ
Смерть
07.11.1953
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Новодевичье клабдище
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