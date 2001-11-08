Подвойская (Подвойская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подвойская (Подвойская) Ольга Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.01.1908

Дата смерти

08.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908

Отец: Подвойский Николай Ильич

Мать: Подвойская Нина Августовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.04.1932

Муж: Березнер Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.02.1933

Сын: Березнер Тарас Сергеевич

Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1936

Сын: Березнер Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1939

Дочь: Березнер Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.11.2001
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва