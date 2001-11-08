Подвойская (Подвойская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1908
Дата смерти08.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1908
Бракосочетание
01.04.1932
Рождение ребёнка
?.02.1933
Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1936
Сын: Березнер Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1939
Дочь: Березнер Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березнер Сергей Васильевич
Смерть
08.11.2001
Похороны
Неизвестно