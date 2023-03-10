Подвойский Николай Ильич
Место рожденияРоссия, Черниговская губерния, Нежинский уезд, село Кунашовка
Дата рождения04.02.1880
Дата смерти28.07.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880
Отец: Подвойский Илья
Мать: Подвойская Ольга
Россия, Черниговская губерния, Нежинский уезд, село Кунашовка
Бракосочетание
1906
Швецария
Рождение ребёнка
24.01.1908
Дочь: Подвойская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1911
Сын: Подвойский Лев Николаевич
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ефимова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Рождение ребёнка
04.05.1916
Дочь: Свердлова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Рождение ребёнка
?.05.1920
Дочь: Мая Николаевна
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна
Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
28.07.1948
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Новодевичье кладбщие