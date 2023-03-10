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Подвойский Николай Ильич

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Место рождения

Россия, Черниговская губерния, Нежинский уезд, село Кунашовка

Дата рождения

04.02.1880

Дата смерти

28.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880

Отец: Подвойский Илья

Мать: Подвойская Ольга

Россия, Черниговская губерния, Нежинский уезд, село Кунашовка
Бракосочетание
1906

Жена: Подвойская Нина Августовна

Швецария
Рождение ребёнка
24.01.1908

Дочь: Подвойская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Подвойский Лев Николаевич

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ефимова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Рождение ребёнка
04.05.1916

Дочь: Свердлова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Рождение ребёнка
?.05.1920

Дочь: Мая Николаевна

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Подвойская Нина Августовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
28.07.1948
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, Москва, Новодевичье кладбщие
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