(Эстерлинг) Берта (Егоровна)
Место рожденияРоссия, Латвия, хутор Юкка
Дата рождения1835
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Латвия, хутор Юкка
Бракосочетание
?.04.1860
Россия, Латвия, хутор Юкка
Рождение ребёнка
21.04.1861
Дочь: Фраучи Августа Августовна
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дидрикиль Эдуард Августович
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Августовна
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дидрикиль Павел
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Плечёва Элеонора
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дидрикиль Альфред
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анхен
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Дидрикиль Александр
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кедрова Ольга Августовна
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1882
Дочь: Подвойская Нина Августовна
Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович
Смерть
1891
Россия, г. Гатчина
Похороны
Неизвестно