(Эстерлинг) Берта (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эстерлинг) Берта (Егоровна)

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Место рождения

Россия, Латвия, хутор Юкка

Дата рождения

1835

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Латвия, хутор Юкка
Бракосочетание
?.04.1860

Муж: Дидрикиль Август Иванович

Россия, Латвия, хутор Юкка
Рождение ребёнка
21.04.1861

Дочь: Фраучи Августа Августовна

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дидрикиль Эдуард Августович

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Августовна

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дидрикиль Павел

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Плечёва Элеонора

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дидрикиль Альфред

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анхен

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Дидрикиль Александр

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кедрова Ольга Августовна

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1882

Дочь: Подвойская Нина Августовна

Отец ребёнка: Дидрикиль Август Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1891
Россия, г. Гатчина
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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