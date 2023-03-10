Фраучи (Дидрикиль) Августа Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1861
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1861
Отец: Дидрикиль Август Иванович
Мать: Берта (Егоровна)
Рождение ребёнка
17.02.1891
Сын: Артузов (фраучи) Артур Христианович
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Фраучи Евгения Берта
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Устиново, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
09.04.1894
Сын: Фраучи Рудольф Христианович
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1896
Дочь: Колонтай (колонтаева) Нина Христиановна
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1899
Дочь: Тубала Вера Берта
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Устиново, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Фраучи Виктор Христианович
Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович
Устиново, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
1938
СССР, Московская область, г. Одинцово