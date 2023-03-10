Фраучи (Дидрикиль) Августа Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФраучи (Дидрикиль) Августа Августовна

Фраучи (Дидрикиль) Августа Августовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1861

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1861

Отец: Дидрикиль Август Иванович

Мать: Берта (Егоровна)

Рождение ребёнка
17.02.1891

Сын: Артузов (фраучи) Артур Христианович

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Устиново, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Фраучи Евгения Берта

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Устиново, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
09.04.1894

Сын: Фраучи Рудольф Христианович

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Устиново, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Колонтай (колонтаева) Нина Христиановна

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1899

Дочь: Тубала Вера Берта

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Устиново, Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Фраучи Виктор Христианович

Отец ребёнка: Фраучи Христиан Петрович

Устиново, Tver Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фраучи Христиан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Смерть
1938
СССР, Московская область, г. Одинцово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close