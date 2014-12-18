Алпатов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1929
Дата смерти18.12.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Рождение ребёнка
12.11.1951
Дочь: Николаева Антонида Евгеньевна
Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Алпатов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Алпатов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2014