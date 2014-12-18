Алпатов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатов Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

18.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Алпатов Василий Филиппович

Мать: Алпатова Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
12.11.1951

Дочь: Николаева Антонида Евгеньевна

Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Алпатов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Алпатов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Шатских Полина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатских Полина Григорьевна

Смерть
18.12.2014
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