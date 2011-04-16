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Шатских Полина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1927

Дата смерти

16.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1951

Дочь: Николаева Антонида Евгеньевна

Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Алпатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Алпатов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпатов Евгений Васильевич

Смерть
16.04.2011
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