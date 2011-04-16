Шатских Полина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1927
Дата смерти16.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1951
Дочь: Николаева Антонида Евгеньевна
Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Алпатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Алпатов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Алпатов Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2011