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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении села Хмелинки Богородицкой волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии в Хмелинскую волость того же уезда. 1918–1919 гг. // Гос. архив Российской Фед Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1167Хмелинка, с. каз.при р. Хмелинке.20½15218708744Церковь православная. Почтовая станция. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
401. Хмелинка, село бывшее государственное, при речке Хмелинке, дворов 253, жителей 1852, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Хмелинка«Кирсановская» п.-т. контора2020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65073Хмелинкасело52°41'42°27'N-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68610440171с Хмелинкасело