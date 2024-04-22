село Хмелинка, село Хмелинка, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Хмелинка

Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении села Хмелинки Богородицкой волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии в Хмелинскую волость того же уезда. 1918–1919 гг. // Гос. архив Российской Фед Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1167Хмелинка, с. каз.при р. Хмелинке.20½15218708744Церковь православная. Почтовая станция. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Богородицкая волость
401. Хмелинка, село бывшее государственное, при речке Хмелинке, дворов 253, жителей 1852, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Богородицкая волость
село Хмелинка«Кирсановская» п.-т. контора2020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Кирсановский район
65073Хмелинкасело52°41'42°27'N-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Кирсановский муниципальный район, Сельское поселение Ковыльский сельсовет
68610440171с Хмелинкасело
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