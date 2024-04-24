Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1951

Отец: Алпатов Евгений Васильевич

Мать: Шатских Полина Григорьевна

Рождение ребёнка
12.11.1974

Сын: Николаев Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1978

Сын: Николаев Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close