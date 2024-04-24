Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1951
Рождение ребёнка
12.11.1974
Сын: Николаев Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1978
Сын: Николаев Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Николаев Семён Васильевич