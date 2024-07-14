Алпатов Александр Евгеньевич 22.01.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алпатов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956

Отец: Алпатов Евгений Васильевич

Мать: Шадских Полина Григорьевна

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
04.03.1978

Жена: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Богданова Алпатова Елена Александровна

Мать ребёнка: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.09.1984

Дочь: Афроськина Алпатова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна

п. Караоба Варненский район Челябинская область

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