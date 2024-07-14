Алпатов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956
Бракосочетание
04.03.1978
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Богданова Алпатова Елена Александровна
Мать ребёнка: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1984
Дочь: Афроськина Алпатова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна
п. Караоба Варненский район Челябинская область