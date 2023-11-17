Афроськина Алпатова Ирина Александровна
Место рожденияп. Караоба Варненский район Челябинская область
Дата рождения18.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1984
п. Караоба Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.2007
Дочь: Афроськина Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Афроськин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
01.06.2015
Дочь: Афроськина Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Афроськин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно