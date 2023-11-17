Афроськина Алпатова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афроськина Алпатова Ирина Александровна

Место рождения

п. Караоба Варненский район Челябинская область

Дата рождения

18.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1984

Отец: Алпатов Александр Евгеньевич

Мать: Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна

п. Караоба Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.2007

Дочь: Афроськина Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Афроськин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
01.06.2015

Дочь: Афроськина Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Афроськин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афроськин Владимир Владимирович

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