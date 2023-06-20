Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1978

Муж: Алпатов Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Богданова Алпатова Елена Александровна

Отец ребёнка: Алпатов Александр Евгеньевич

Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.09.1984

Дочь: Афроськина Алпатова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Алпатов Александр Евгеньевич

п. Караоба Варненский район Челябинская область
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