Алпатова - Клачкова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.03.1978
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Богданова Алпатова Елена Александровна
Отец ребёнка: Алпатов Александр Евгеньевич
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.09.1984
Дочь: Афроськина Алпатова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Алпатов Александр Евгеньевич
п. Караоба Варненский район Челябинская область