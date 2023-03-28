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Алпатов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Алпатов Евгений Васильевич

Мать: Шатских Полина Григорьевна