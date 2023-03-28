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Алпатов Николай Васильевич
Алпатов Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Алпатов Евгений Васильевич
1929 г.р.
Мать
Шатских Полина Григорьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Алпатов Евгений Васильевич
Мать:
Шатских Полина Григорьевна
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