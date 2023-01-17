Ганюшкин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиПо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911 ст.
Поручители. По женихе: крестьянин Моск. губ., Можайского уезда А[О]сташевской волости, деревни Игнаткова[о] Петр Сергеев Бычков, С. Петерб. мещанин Александр Васильев Ганюшкин. По невесте: моск. мещан... Показать все
Бракосочетание
Между 1917 и 1920
Жена: Ганюшкина Фекла Ефимовна
Смерть
По 1937
10 июл 1936 Арест. Участие в контрреволюционной троцкистской организации. Содержание в Бутырской тюрьме, Москва