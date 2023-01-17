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Ганюшкин Алексей Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

По 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.
1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
23.01.1911 ст.

Жена: Ганюшкина Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Поручители. По женихе: крестьянин Моск. губ., Можайского уезда А[О]сташевской волости, деревни Игнаткова[о] Петр Сергеев Бычков, С. Петерб. мещанин Александр Васильев Ганюшкин. По невесте: моск. мещан... Показать все
Бракосочетание
Между 1917 и 1920

Жена: Ганюшкина Фекла Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
По 1937
10 июл 1936 Арест. Участие в контрреволюционной троцкистской организации. Содержание в Бутырской тюрьме, Москва
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