Ганюшкин Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганюшкин Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

15.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Зинькевич Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганюшкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Ганюшкин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
08.08.1894

Сын: Ганюшкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильева

Смерть
15.03.1911
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