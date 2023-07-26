Ганюшкин Василий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти15.03.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Зинькевич Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганюшкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мария Васильева
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1891
Сын: Ганюшкин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
08.08.1894
Сын: Ганюшкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мария Васильева
Смерть
15.03.1911