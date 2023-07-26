Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Зинькевич Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганюшкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1891
Сын: Ганюшкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов
Рождение ребёнка
08.08.1894
Сын: Ганюшкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно