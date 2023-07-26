Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Зинькевич Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганюшкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Ганюшкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов

Рождение ребёнка
08.08.1894

Сын: Ганюшкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно