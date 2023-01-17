Ганюшкина (Нефедова) Фекла Ефимовна
Место рождения
Дата рождения28.09.1890
Дата смерти09.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Двоюродная сестра Ганюшкиной (Горбатовой) Екатерины Ильиничны Московская область, Венёвский уезд, дер. БеляевА. Родители: крестьянин дер. Беляевой Евфимий Константинович Нефедов (умер в 1931 г.) и Пе... Показать все
Бракосочетание
Между 1917 и 1920
Смерть
09.08.1956
Кузьминское кладбище, участок 27