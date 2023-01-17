Ганюшкина (Нефедова) Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганюшкина (Нефедова) Фекла Ефимовна

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Место рождения

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.09.1890

Дата смерти

09.08.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Двоюродная сестра Ганюшкиной (Горбатовой) Екатерины Ильиничны Московская область, Венёвский уезд, дер. БеляевА. Родители: крестьянин дер. Беляевой Евфимий Константинович Нефедов (умер в 1931 г.) и Пе... Показать все
Бракосочетание
Между 1917 и 1920

Муж: Ганюшкин Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.1956
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминское кладбище, участок 27
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