Нефедов Ефим Константинов
Место рождения
Дата рождения01.04.1856
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Ганюшкина Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: Нефедова Пелагея Парфеньева
Двоюродная сестра Ганюшкиной (Горбатовой) Екатерины Ильиничны Московская область, Венёвский уезд, дер. БеляевА. Родители: крестьянин дер. Беляевой Евфимий Константинович Нефедов (умер в 1931 г.) и Пе... Показать все
Смерть
1931