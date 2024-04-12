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Нефедов Ефим Константинов

Место рождения

Беляево, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.04.1856

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Ганюшкина Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: Нефедова Пелагея Парфеньева

Беляево, Серебряные Пруды, Московская область
Двоюродная сестра Ганюшкиной (Горбатовой) Екатерины Ильиничны Московская область, Венёвский уезд, дер. БеляевА. Родители: крестьянин дер. Беляевой Евфимий Константинович Нефедов (умер в 1931 г.) и Пе... Показать все
Смерть
1931
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