Мусихин Дементий (Демка) Григорьев
Место рожденияЧепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусихин Григорий
Мать: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Мусихин Тихон (Тишка) Дементьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1600
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Мусихин Клим (Климка) Дементьев
Мать ребёнка: не указана
поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Мусихин Томилко Дементьев
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя