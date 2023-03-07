Мусихин Дементий (Демка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

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Место рождения

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусихин Григорий

Мать: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Мусихин Тихон (Тишка) Дементьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Мусихин Павел Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Мусихин Клим (Климка) Дементьев

Мать ребёнка: не указана

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Мусихин Иван Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Мусихин Томилко Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Долгом Плесе, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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