Мусихин Клим (Климка) Дементьев
Место рожденияпоч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев
Мать: не указана
поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Мусихин Савва (Савка) Климов
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Мусихин Оска Климов
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Мусихин Фома (Фомка) Климов
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Мусихин Евдоким (Евдокимко) Клементьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671