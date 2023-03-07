Мусихин Клим (Климка) Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Клим (Климка) Дементьев

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Место рождения

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

Мать: не указана

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Мусихин Савва (Савка) Климов

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Мусихин Оска Климов

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Мусихин Фома (Фомка) Климов

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Мусихин Евдоким (Евдокимко) Клементьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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