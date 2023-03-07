Мусихин Томилко Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Томилко Дементьев

Мусихин Томилко Дементьев

avatar

Место рождения

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

Мать: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Мусихин Тит (Титко) Томилов

Мать ребёнка: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Семен Томилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Вавило Томилов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1671
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close