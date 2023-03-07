Мусихин Томилко Дементьев
Место рожденияЧепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев
Мать: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Мусихин Тит (Титко) Томилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671