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Мусихин Иван Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Мусихин Севастьян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Мусихин Пантелей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Пихтовском кряжу, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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