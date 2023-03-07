Мусихин Тихон (Тишка) Дементьев
Место рожденияпоч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев
Мать: не указана
поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Мусихин Алексей (Алешка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629