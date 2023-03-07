Мусихин Тихон (Тишка) Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Тихон (Тишка) Дементьев

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Место рождения

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

Мать: не указана

поч. Повышевской, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Мусихин Алексей (Алешка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
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