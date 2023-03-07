Мусихин Григорий
Место рожденияЧепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1550
Дата смертиДо 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Отец: не указан
Мать: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1575
Сын: Мусихин Истомка Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1580
Сын: Мусихин Скуриха Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1585
Сын: Мусихин Герасим Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Мусихин Кирилл (Кирилко) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Кокорка Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя