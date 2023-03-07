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Мусихин Григорий

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Место рождения

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1550

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1575

Сын: Мусихин Истомка Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Мусихин Скуриха Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1585

Сын: Мусихин Герасим Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Мусихин Кирилл (Кирилко) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Кокорка Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Дементий (Демка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1615
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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