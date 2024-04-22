Грицких (Иванова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1895 ст.
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895 ст.
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: Иванова Павла Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.12.1927
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарникова Любовь Лавровна
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Антонина Лавровна
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилюк Нина Лавровна
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицких Александр Лаврович
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Татьяна Лавровна
Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно