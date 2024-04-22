Грицких (Иванова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицких (Иванова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

04.11.1895 ст.

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895 ст.

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Павла Фёдоровна

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1927

Сын: Грицких Николай Лаврович

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарникова Любовь Лавровна

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Антонина Лавровна

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Нина Лавровна

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицких Александр Лаврович

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Татьяна Лавровна

Отец ребёнка: Грицких Лавр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицких Лавр Данилович

Смерть
1966
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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