Иванова (Попова) Павла Фёдоровна
Место рожденияд.Надеждина Идинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии
Дата рождения08.02.1874 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874 ст.
д.Надеждина Идинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.
Дочь: Грицких Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.
Дочь: Исакова Маряна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Иванова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Иркутская область
Рождение ребёнка
20.11.1900 ст.
Дочь: Бабкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Дочь: Белькова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карих Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Константин Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Смерть
Около 1930
Иркутская область