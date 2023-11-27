Иванова (Попова) Павла Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Попова) Павла Фёдоровна

Место рождения

д.Надеждина Идинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии

Дата рождения

08.02.1874 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1874 ст.

Отец: Попов Фёдор Фёдорович

Мать: Попова Александра Афанасьевна

д.Надеждина Идинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии
Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Муж: Иванов Иван Васильевич

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.

Дочь: Грицких Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.

Дочь: Исакова Маряна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Иванова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Иркутская область
Рождение ребёнка
20.11.1900 ст.

Дочь: Бабкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Дочь: Белькова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Ицыгун, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карих Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Константин Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Смерть
Около 1930
Иркутская область
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