Татарникова (Грицких) Любовь Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грицких Лавр Данилович
Мать: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1955
Дочь: Сидорова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Татарников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татарников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татарников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Татарников Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно