Татарникова (Грицких) Любовь Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарникова (Грицких) Любовь Лавровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1955 г.р.
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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грицких Лавр Данилович

Мать: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1955

Дочь: Сидорова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Татарников Василий

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татарников Василий

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татарников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарников Василий

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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