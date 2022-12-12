село Каменка, село Каменка, Боханский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Каменка

Боханский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Идинская волость
456Верхне-Острожное с., вол. пр.крестьяне250
456Верхне-Острожное с., вол. пр.поселенцы266

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Боханский район
639969Каменкапосёлок53°09'103°22'N-48-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Боханский муниципальный район, Сельское поселение Каменка
25609419101с Каменкасело
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