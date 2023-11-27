Грицких Лавр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1927
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарникова Любовь Лавровна
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Антонина Лавровна
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилюк Нина Лавровна
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицких Александр Лаврович
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Татьяна Лавровна
Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицких Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно