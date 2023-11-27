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Грицких Лавр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1927

Сын: Грицких Николай Лаврович

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарникова Любовь Лавровна

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Антонина Лавровна

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Нина Лавровна

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицких Александр Лаврович

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Татьяна Лавровна

Мать ребёнка: Грицких Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицких Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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