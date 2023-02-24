Наскин Иосиф Петрович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1861
Отец: Наскин Петр Ермолаевич
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1881
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Козлова Феодосия Наскина
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Ефрем Наскин
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1889
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1898
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1902
Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно