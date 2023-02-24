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Наскин Иосиф Петрович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Наскин Петр Ермолаевич

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.?.1881

Жена: Наскина Февронья Сергеевна

Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Козлова Феодосия Наскина

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Ефрем Наскин

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1889

Сын: Наскин Семен Иосифович

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Наскин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1898

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Наскин Николай Иосифович

Мать ребёнка: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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