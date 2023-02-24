(Наскина) Ефросинья Иосифовна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения23.06.1895
Дата смерти18.10.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1895
Отец: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.10.1899
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния