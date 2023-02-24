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(Наскина) Ефросинья Иосифовна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

23.06.1895

Дата смерти

18.10.1899

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1895

Отец: Наскин Иосиф Петрович

Мать: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.10.1899
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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