Наскина Февронья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сух.тер. Сергей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1881
Рождение ребёнка
04.06.1883
Дочь: Козлова Феодосия Наскина
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Ефрем Наскин
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1889
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1898
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1902
Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно