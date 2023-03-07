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Наскина Февронья Сергеевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сух.тер. Сергей Егорович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1881

Муж: Наскин Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1883

Дочь: Козлова Феодосия Наскина

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Ефрем Наскин

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1889

Сын: Наскин Семен Иосифович

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Наскин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1895

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1898

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Наскин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Наскин Иосиф Петрович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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