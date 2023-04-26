Ефрем Наскин
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения10.05.1886
Дата смерти03.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
10.05.1886
Отец: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
06.09.1908
Сын: Наскин Александр Ефремович
Мать ребёнка: Горюнова Степанида Коннова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
03.04.1913
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния