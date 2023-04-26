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Ефрем Наскин

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

10.05.1886

Дата смерти

03.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886

Отец: Наскин Иосиф Петрович

Мать: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1907

Жена: Горюнова Степанида Коннова

Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Наскин Александр Ефремович

Мать ребёнка: Горюнова Степанида Коннова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
03.04.1913
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния