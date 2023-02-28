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Горюнова Степанида Коннова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1881

Отец: Коннов Петр Кононович

Мать: Коннова Неонилла Вавиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Ефрем Наскин

Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Наскин Александр Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Наскин

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.07.1915

Муж: Горюнов Поликарп Сильвестрович

Смерть
Неизвестно
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