Горюнова Степанида Коннова
Место рождения
Дата рождения15.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1881
Отец: Коннов Петр Кононович
Бракосочетание
09.?.1907
Муж: Ефрем Наскин
Рождение ребёнка
06.09.1908
Сын: Наскин Александр Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Наскин
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.07.1915
Смерть
Неизвестно