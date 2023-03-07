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Коннова Неонилла Вавиловна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Вавил Андреевич

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.01.1869

Муж: Коннов Петр Кононович

Рождение ребёнка
23.04.1874

Сын: Коннов Яков Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Коннов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1879

Сын: Коннов Федор Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1881

Дочь: Горюнова Степанида Коннова

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Коннов Аким Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Коннов Артемий Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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