Коннова Неонилла Вавиловна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Вавил Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1869
Рождение ребёнка
23.04.1874
Сын: Коннов Яков Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Рождение ребёнка
08.10.1876
Сын: Коннов Ефим Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Рождение ребёнка
13.04.1879
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Рождение ребёнка
15.11.1881
Дочь: Горюнова Степанида Коннова
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Коннов Аким Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Рождение ребёнка
17.10.1887
Отец ребёнка: Коннов Петр Кононович
Смерть
Неизвестно