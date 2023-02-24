(Наскина) Мария Иосифовна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.04.1900
Дата смерти22.11.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900
Отец: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
22.11.1900
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния