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(Наскина) Мария Иосифовна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.04.1900

Дата смерти

22.11.1900

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900

Отец: Наскин Иосиф Петрович

Мать: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
22.11.1900
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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