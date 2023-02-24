Козлова Феодосия Наскина
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения04.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.06.1883
Отец: Наскин Иосиф Петрович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1903
Муж: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1904
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1914
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Козлов Вов Николай Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно