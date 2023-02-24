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Козлова Феодосия Наскина

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

04.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1883

Отец: Наскин Иосиф Петрович

Мать: Наскина Февронья Сергеевна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1903

Муж: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Козлов Макар Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Козлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Козлов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Козлов Вов Николай Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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