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Козлов Иван Павлович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

15.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1882

Отец: Козлов Павел Акинфьевич

Мать: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1903

Жена: Козлова Феодосия Наскина

Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Козлов Макар Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908

Сын: Козлов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Козлов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Козлов Вов Николай Иванович

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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