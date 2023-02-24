Козлов Иван Павлович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения15.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.09.1882
Отец: Козлов Павел Акинфьевич
Мать: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1903
Жена: Козлова Феодосия Наскина
Рождение ребёнка
25.07.1904
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1905
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1908
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1914
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Козлов Вов Николай Иванович
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Наскина
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно