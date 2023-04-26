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Козлов Макар Иванович

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

25.07.1904

Дата смерти

06.09.1904

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904

Отец: Козлов Иван Павлович

Мать: Козлова Феодосия Наскина

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
06.09.1904
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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