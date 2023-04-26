Козлов Макар Иванович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения25.07.1904
Дата смерти06.09.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904
Отец: Козлов Иван Павлович
Мать: Козлова Феодосия Наскина
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
06.09.1904
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния