Козлов Павел Акинфьевич
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1856
Дата смерти24.06.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1856
Отец: Козлов Акинфий
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Козлов Яков Павлович
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1881
Жена: Козлова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
15.09.1882
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Баранова Мария Козлова
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1886
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
18.01.1888
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1890
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: Петрова Феодосия Козлова
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1897
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1900
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
24.06.1904
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния