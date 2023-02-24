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Козлов Павел Акинфьевич

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

24.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Козлов Акинфий

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Козлов Яков Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1881

Жена: Козлова Евдокия Балашова

Рождение ребёнка
15.09.1882

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Баранова Мария Козлова

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1886

Сын: Козлов Трофим Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Козлов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1890

Сын: Козлов Павел Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: Петрова Феодосия Козлова

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1897

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1900

Сын: Козлов Арсений Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Козлов Антон Павлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
24.06.1904
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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