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Козлов Антон Павлович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.08.1903

Дата смерти

27.02.1905

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903

Отец: Козлов Павел Акинфьевич

Мать: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.02.1905
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: оспа
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