Козлов Антон Павлович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.08.1903
Дата смерти27.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903
Отец: Козлов Павел Акинфьевич
Мать: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.02.1905
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: оспа