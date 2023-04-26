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Козлов Акинфий

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Козлов Павел Акинфьевич

Мать ребёнка: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния