Козлов Григорий Павлович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения18.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1888
Отец: Козлов Павел Акинфьевич
Мать: Козлова Евдокия Балашова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Козлова Клавдия Ефимова
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ефимова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1919
Сын: Козлов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ефимова
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно