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Козлов Григорий Павлович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

18.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1888

Отец: Козлов Павел Акинфьевич

Мать: Козлова Евдокия Балашова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Козлова Клавдия Ефимова

Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ефимова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1919

Сын: Козлов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ефимова

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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