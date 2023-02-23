Наскин Петр Ермолаевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1822
Дата смерти01.10.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
01.10.1885
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния