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Наскин Петр Ермолаевич

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

01.10.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Наскин Иосиф Петрович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
01.10.1885
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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