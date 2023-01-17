Захарова Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Акулина Иванова

Захарова Акулина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Захаров Александр Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Захаров Петр Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Захаров Михайло Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Алексей Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Захаров Ларион Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Захаров Симеон Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захаров Тимофей Якимов

Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close