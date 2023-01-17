Захарова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Захаров Петр Якимов
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Захаров Яким Иванов