Захаров Яким Иванов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Захаров Иван сын
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Захаров Петр Якимов
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова
Смерть
Неизвестно