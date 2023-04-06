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Захаров Яким Иванов

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Захаров Иван сын

Мать: ?

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Захаров Александр Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Захаров Петр Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Захаров Михайло Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Алексей Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Захаров Ларион Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Захаров Симеон Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захаров Тимофей Якимов

Мать ребёнка: Захарова Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно
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