деревня Мостовая, деревня Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Мостовая

Красноуфимский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3055Мостовая (Полубесова), дер.при рч. Иргине.611216515583Минеральные серные воды. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Златоустовская волость
1019. Мостовая (Полубесова), деревня бывшая государственная, при речке Иргине, дворов 216, жителей 1098, минеральн. серн. воды, 5 лавок, 5 постоялых дворов
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