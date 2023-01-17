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Захаров Петр Якимов

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Захаров Яким Иванов

Мать: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Парасковья Петрова

Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Захаров Семен Петров

Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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