Захаров Петр Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Захаров Яким Иванов
Мать: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Парасковья Петрова
Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Захаров Семен Петров
Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Захарова Александра Григорьева