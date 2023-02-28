Захаров Михайло Якимов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Захаров Яким Иванов
Мать: Захарова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Захарова Ольга Гаврилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Михайлова
Мать ребёнка: Захарова Ольга Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Ольга Гаврилова
Смерть
Неизвестно