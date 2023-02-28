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Захаров Михайло Якимов

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Захаров Яким Иванов

Мать: Захарова Акулина Иванова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Захаров Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Захарова Ольга Гаврилова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Михайлова

Мать ребёнка: Захарова Ольга Гаврилова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ольга Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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