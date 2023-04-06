Халевин Савва (Иовлев)
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Халевин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1806
Сын: Халевин Антон Саввин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена Саввова
Мать ребёнка: Халевина Акулина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ефросинья Саввова
Мать ребёнка: Халевина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Акулина
Смерть
Неизвестно