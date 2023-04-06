Халевин Савва (Иовлев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Савва (Иовлев)

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Халевин Яков Фёдоров

Мать: Халевина Матрона Фёдорова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Халевин Антон Саввин

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Халевин Максим Саввин

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Халевин Андрей Саввин

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена Саввова

Мать ребёнка: Халевина Акулина

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ефросинья Саввова

Мать ребёнка: Халевина Акулина

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Акулина

Смерть
Неизвестно
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